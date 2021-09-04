Дуров призвал «очистить разум» от «липкой грязи» TikTok и Netflix

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы обрести творческую свободу, люди должны «очистить разум» от «липкой грязи» продукции приложения TikTok и компании Netflix, считает основатель популярных в России социальной сети соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. По его мнению, многие пользователи смотрят видеоролики и сериалы вместо того, чтобы получать из Интернета действительно полезную информацию.

По его мнению, многие пользователи смотрят видеоролики и сериалы вместо того, чтобы получать из Интернета действительно полезную информацию. Этой проблеме он посвятил публикацию в своем Telegram-канале.

Дуров напомнил, что «разум – самый мощный инструмент» человека, и «нет ничего, на что он не был бы способен», однако «большинство людей, к сожалению, предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok». И призвал отказаться от них, поскольку такая «пища для ума» забивает голову несуществующими проблемами и мешает решать настоящие.

Дуров убежден, что если «питать мозг реальными данными, позволят ему решать фундаментальные проблемы», разум будет обрабатывать эту информацию «в фоновом режиме» даже во сне, и однажды выдаст неожиданное решение сложной проблемы.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Павел Дуров рассказал об опасностях, которые могут подстерегать тех, кто пользуется приложением WhatsApp.и настоятельно рекомендовал удалить его со смартфонов.

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