Захарова рассказала, что получала огромное количество угроз от сторонников Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что после публикации от сторонников блогера Алексея Навального с обвинениями в ее адрес и недостоверными сведениями стала получать угрозы от его сторонников.

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули... Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать», - сказала спикер МИД в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она также напомнила, что после этой статьи предлагала блогеру прямой разговор в режиме онлайн, виртуальные дебаты были назначены на 1 мая 2020 года, но так и не состоялись. По словам Марии Захаровой, общение не случилось из-за «трусливой позиции» команды оппозиционера, которая принялась выдвигать условия. В прошлом году Навальный заявил, что Захарова, рассуждая о путешествиях за границу, якобы «обрисовала кастовую систему общества».