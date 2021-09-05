Запуск первой гражданской космической миссии на корабле SpaceX состоится 15 сентября 2021

Четыре астронавта миссии Inspiration4 полетят в космос на корабле Crew Dragon. Фото: Inspiration4 / John Kraus

Запуск первой гражданской космической миссии Inspiration4 американской компании SpaceX состоится 15 сентября 2021 года. В этот день ракета-носитель Falcon 9 стартует с пусковой площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде и выведет на орбиту пассажирский космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов на борту.

Об этом пресс-служба SpaceX сообщила на сайте и странице миссии Inspiration4 в Twitter. Отмечается, что среди членов экипажа Crew Dragon – двух мужчин и двух женщин – профессиональных астронавтов нет. В космос отправятся исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено, инженер Кристофер Семборски и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который оплатил полет. Они проведут на орбите трое суток, а чтобы путешественники могли наблюдать за Землей и космосом, вместо стыковочного модуля в носовой части корабль оснастили большим стеклянным куполом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 мая 2020 года компания Илона Маска доставила на Международную космическую станцию (МКС) двух астронавтов, этот полет корабля Crew Dragon стал первым в истории частным пилотируемым полётом. С 2011 года астронавтов NASA доставляли на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях. Позже SpaceX доставила на МКС еще четверых астронавтов – двух американцев, француза и японца.