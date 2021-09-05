В Великобритании готовы приступить к вакцинации детей от коронавируса Фото: REUTERS

Власти Великобритании уже на следующей неделе готовы приступить к вакцинации школьников от коронавируса, сообщает газета Daily Telegraph. По ее данным, главный санитарный врач Англии Крис Уитти может рекомендовать прививки для детей и подростков в возрасте 12-15 лет уже в ближайшие дни.

Правда, профильный экспертный совет в опубликованном 3 сентября промежуточном докладе воздержался от такой рекомендации. В документе говорится, что пользы от массовой вакцинации этой возрастной группы для здоровья детей будет мало.

Между тем, источники газеты утверждают, что рекомендацию делать прививки британским подросткам все же дадут, и подготовка к их вакцинации уже ведется.

Ранее в ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса пока не опасны для детей, и обещали, что если ситуация изменится, то Организация сообщит об этом «всем странам, всем экспертам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, как в российских школах будут защищать детей от коронавируса. Например, в новом учебном году организованы «утренние фильтры» с обязательной термометрией на всех входах в здания учебных заведений, где измеряют температуру и у учеников, и у педагогов, а в помещениях усилен режим дезинфекции.