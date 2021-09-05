В Египте перевернулся автобус, восемь человек погибли, 38 пострадали

В результате ДТП восемь человек погибли и 38 пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 4 августа, в Египте перевернулся междугородный автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, еще 38 получили травмы различной степени тяжести, сообщает новостной портал Al-Masry Al-Youm.

Авария произошла на скоростной трассе «Каир – Суэц», автобус по неизвестным пока причинам опрокинулся примерно в 100 километрах от египетской столицы. На месте аварии работают спасатели, сотрудники полиции и около трех десятков карет «Скорой помощи», которые развозят раненых по ближайшим больницам. У пострадавших, в основном, переломы, порезы и сотрясение мозга, состояние нескольких из них медики оценивают как критическое. По данным издания, среди погибших двое детей.

Был ли перевернувшийся автобус туристическим, и могли ли в нем находиться иностранные граждане, не сообщается. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.