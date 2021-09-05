Генсек НАТО заявил, что Россия и Китай должны противодействовать терроризму в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай вместе с другими странами должны противодействовать терроризму в Афганистане, где в середине августа власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», - сказал Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Telegraph.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в этой стране, которые произошли практически сразу после вывода иностранных военных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию Запада по Афганистану «странной и неординарной», напомнив русскою поговорку о том, «кто на чьих ошибках учится». Она отметила, что Москва давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» востока и ее катастрофических последствиях, а западные страны могли бы сделать выводы из предыдущих миграционных кризисов, которые были спровоцированы кризисами в Ливии и Сирии.

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