Жертвами атаки боевиков в Ираке стали семеро полицейских

По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков Фото: REUTERS

По меньшей мере семеро полицейских погибли и еще несколько получили ранения на севере Ирака в результате атаки боевиков ИГ*, сообщает новостной портал Shafaq со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, экстремисты напали на силовиков в одной из деревень в провинции Киркук к северу от Багдада. Точное число раненых полицейских пока неизвестно, причем столкновение с вооруженными исламистами продолжается до сих пор.

К месту событий были направлены дополнительные силы, однако подкрепление не может туда добраться, потому что, как утверждает источник, все ведущие к деревне дороги заминированы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что к 31 декабря 2021 года Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке, однако американцы продолжат помогать иракским силам безопасности в борьбе с террористами. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.