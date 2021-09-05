Число погибших в ДТП с автобусом в Египте возросло до 12 человек

Машины «Скорой помощи» доставили пострадавших в больницы Суэца с переломами, порезами и сотрясением мозга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами аварии в Египте, где на скоростной трассе «Каир – Суэц» перевернулся автобус, стали 12 человек, пострадали около 40. Среди погибших – несколько детей. По предварительным данным, иностранных туристов среди жертв и пострадавших нет, только местные жители.

«Среди пострадавших много тяжелых, несколько человек находятся в критическом состоянии», - сообщили ТАСС в больнице города Суэц, куда доставили пострадавших.

По словам собеседника агентства, «к настоящему моменту данные о том, что в автобусе могли находиться иностранцы, не поступали». А источники в силовых структурах страны говорят, что в перевернувшемся автобусе из курортного Шарм-эш-Шейха в Каир возвращались несколько семей египтян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 4 августа, по пути в египетскую столицу опрокинулся междугородний автобус. Авария произошла примерно в 100 километрах от Каира. Машины «Скорой помощи» доставили пострадавших в больницы Суэца с переломами, порезами и сотрясением мозга.