Последние новости на утро 5 сентября 2021: Глава МИД Японии сообщил, что на встрече G7 по Афганистану ждут Россию и Китай

«КП» – о последних новостях на утро 5 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 5 сентября 2021 года. На следующей неделе министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK. По его словам, на переговорах ожидается присутствие глав МИД России и Китая.

К слову, перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай должны противодействовать терроризму в Афганистане, где в середине августа власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Украинцев удивило решение президента их страны Владимира Зеленского представить так называемый «план трансформации Украины» сначала экспертам в США, а не соотечественникам, пишет обозреватель журнала National Interest Мелинда Харинг. Она считает странным, что киевские власти провели презентацию с перспективами развития энергетической безопасности и экономического роста перед западными партнерами, а не перед согражданами.

Напомним, в ходе визита в США Зеленский представил новый план, который, по его словам, должен превратить Украину в «форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб». Киеву на это нужно «всего» 277 миллиардов долларов.

Кстати, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джозефом Байденом стала «поражением» для Киева. По его словам, «стратегия на встречу должна была быть более четкая».

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