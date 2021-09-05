Столтенберг выступил против создания собственных вооруженных сил ЕС

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что общая армия Европейского союза, о которой заговорили лидеры стран-членов союза, представляет опасность. По его мнению, она способна разобщить европейские страны и навредить Североатлантическому альянсу.

Как заявил Столтенберг, НАТО, конечно радо, что Евросоюз хочет усилить оборону, однако, по его словам, никакое формирование не сможет заменить альянс. «Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить их связь не только ослабит Североатлантический альянс, но и разобщит Европу, - заявил он в интервью газете The Sunday Telegraph.

Генсек НАТО признал, что дело в том числе в деньгах. Как он отметил, проблема в том, что 80 процентов военных расходов альянса приходятся на союзников, не являющихся членами Европейского союза, напомнив при этом, что именно не входящие в Евросоюз Великобритания, Исландия, Канада, Норвегия, Турция и США играют чуть ли не основную роль в обеспечении безопасности Европы.

Столтенберг заявил, что любая попытка создать параллельные структуры или повторить оборонную систему Европейского союза только ослабит взаимодействие командования, так как его ресурсы ограничены.

Напомним, еще в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон призывал своих партнеров по Европейскому Союзу объединить усилия в сфере «разведки, военного планирования и действий по поддержке текущих военных операций» для дальнейшей интеграции европейских стран в области обороны. Однако уже тогда нашлись страны, такие как Швеция, которые были настроены скептически.