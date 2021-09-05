«Росгосстрах» назвал микроавтобусы самым опасным видом общественного транспорта Фото: Кадр видео

Микроавтобусы являются самым опасным видом общественного транспорта, при этом самые тяжелые по последствиям аварии происходят на загородных маршрутах. К таким выводам пришли эксперты компании «Росгосстрах» после анализа структуры страховых выплат пассажирам в текущем году.

«Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», - приводит РИА Новости заявление страховщиков.

Уточняется, что к наиболее частым травмам относятся сотрясения головного мозга, ушибы мягких тканей, а также переломы костей носа, ребер, лодыжек, лучевой кости.

Всего в 2021 году в «Росгосстрах» поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, на выплаты страховщики выделили свыше 4,5 миллионам рублей. Отмечается, что на пригородных маршрута было 19 обращений, из которых 11 - вследствие гибели пассажиров. В случаях обращений по причине причинения вреда здоровью травмы были серьезные, такие как переломы верхних и нижних конечностей, переломы костей черепа, а также сочетанные травмы.

Специалисты связывают более тяжелые травмы и серьезные аварии на загородных маршрутах с большей скоростью движения. Кроме того, съезды в кювет и опрокидывания происходят чаще, отметил начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Кривенышев.