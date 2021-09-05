WP: бывшего узника Гуантанамо Равиля Мингазова могут репатриировать в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший узник тюрьмы на базе Военно-морского флота США в Гуантанамо (Куба) гражданин России Равиль Мингазов, которого в 2017 году передали властям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), может быть репатриирован в России.

Об этом передает газета The Washington Post со ссылкой на членов его семьи и адвокатов. Мингазов провел в американской тюрьме около 15 лет без вынесения обвинительного приговора, прежде чем был отправлен в ОАЭ. Как отмечает издание, россиянин не проходил никаких программ реабилитации, а вместе с двумя десятками других бывших узников находился под стражей, и это скрывалось от общественности.

Адвокат россиянина Гэри Томпсон считает, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова», в то время как ОАЭ предпринимают усилия по подготовке его репатриации.

Как отмечает издание, в последние годы ОАЭ возвращали на родину бывших узников Гуантанамо, которых им передавали Штаты. По сообщениям источников газеты в Госдепартаменте, американские должностные лица призвали эмиратские власти не выдавать Мингазова.

«Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ», - заявил дипломат.

В посольстве ОАЭ в Вашингтоне сообщили, что государство «напрямую координирует» свои действия с США в вопросе «передаче, реабилитации и освобождению» бывших узников Гуантанамо.

По данным источника издания, ОАЭ не будут принимать решение об освобождении Мингазова без согласия США.

Напомним, Равиль Мингазов оставался единственным российским гражданином в заключении в Гуантанамо. Россиянина обвинили в причастности к радикальному движению «Талибан»*. Личное дело россиянина было рассмотрено специальной межведомственной комиссией американской администрации. Вопрос о переводе в ОАЭ был решен в предпоследний день работы администрации бывшего американского президента Барака Обамы в 2017 году.

*Запрещенная в России террористическая организация