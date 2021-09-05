Боррель: ЕС следует вести переговоры с талибами*

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейскому союзу следует вести переговоры с талибами*. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметив, что теперь «Талибан» становится неизбежным собеседником на переговорах.

«Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», - заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, произошедшие в Афганистане, стало «трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада». Как отмтеил глава дипломатии ЕС, это внесет серьезные изменения в международное соотношение сил, «поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах».

«Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается. Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны», - заявил политик, отметив необходимость дать понять талибам*, что №не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских».

Борель уточнил, что уровень диалога должен зависеть от «способности» собеседников «пойти навстречу демаршам и выдвигаемым условиями действий». При этом он указал на готовность Евросоюза в четыре раза увеличить свою гуманитарную помощь республике, однако тут же обратил внимание на необходимость соблюдения прав человека, «в особенности прав женщин».

«В нынешний период, когда Афганистану грозит сильный гуманитарных кризис, вызванный войной и сильнейшей засухой, Евросоюзу надлежит вести переговоры с талибами», - добавил он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступил за диалог с талибами*, отметив, что диалог с представителями радикального «Талибан»* не предопределяет их признания.

*Запрещенная в России террористическая группировка