Водителям в России грозят штрафы за установку дополнительных динамиков в машину Фото: "КП" Архив

Водителей в России в ближайшее время могут оштрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков, а также усилителей звука в машине, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ, где уточнили, что установка таких устройств приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины.

«За управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», – приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В министерстве также пояснили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен исключительно в каждом конкретном случае.

Напомним, ранее россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году. Сайт kp.ru писал о нововведениях. Среди новинок в КоАП - отдельное наказание для пьяных водителей с детьми.