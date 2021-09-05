Экс-депутат Рады заявил, что Меркель «наплевала» на Украину, поддержав «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

В Европейском союзе опасаются остановки транзита российского газа через Украину, однако канцлеру Германии Ангеле Меркель «наплевать» на мнение Киева, поэтому она в первую очередь думает об обеспечении топливом свою стану. Так считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Экс-депутат уверен, что украинские власти сами виноваты в сложившейся ситуации, поскольку ранее им не стоило кричать на весь мир, что на Украине идет война. «Чем дольше они кричат, что идёт война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она даёт добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», - заявил политик в эфире телеканала «Наш».

Мураев считает, что Меркель даже договорилась с Вашингоном по поводу газопровода, не спросив мнения Киева, и «привезла в Германию энергетическую безопасность, сняв санкции с „Северного потока — 2“». «Наплевав на интересы Украины», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 4 сентября, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия превращает украинскую газотранспортную систему в металлолом.