Владимир Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с Днем нефтяника

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 5 сентября, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что многие поколения представителей этой профессии внесли «поистине уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала» родины, а также «вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий» и развитие регионов.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Этот праздник отмечают геологи и буровики, инженеры и технологи, представители других специальностей — те, кто связал свою жизнь с отечественным нефтегазовым комплексом и беззаветно предан избранному делу», - говорится в поздравлении российского лидера, которое опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что на сегодняшний день нефтегазовая отрасль стала одним из ключевых секторов российской экономики, подчеркнув, что внедрение современных технологий, разработка месторождений, а также устойчивое снабжение россиян энергоресурсами становится возможным благодаря опыту работников отрасли.

«Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, вносить достойный вклад в приумножение нашего национального богатства. Желаю вам реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего», - добавил глава государства.