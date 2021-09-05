В России 5 сентября 2021 выявлено 18 645 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 18 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 5 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в сообщении Оперштаба, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 542. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 1 357. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 862 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,5 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 793 летальных исхода, также полностью выздоровели 15 256 человек.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 5 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 7 012 599. Жертвами инфекции стали 187 200 человек, выздоровели 6 270 731 пациент.