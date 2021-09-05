Число случаев коронавируса в России с начала пандемии превысило семь млн Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом по состоянию на воскресенье, 5 сентября 2021 года, общее число случаев инфицирования COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 7 012 599. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как писал сайт kp.ru, согласно данным Оперштаба за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили во всех 85 российских регионах. Кроме того, зафиксировали 793 летальных исхода, а за все время пандемии жертвами инфекции стали 187 200 человек, также за 24 часа полностью выздоровели 15 256 человек, а всего - 6 270 731 пациент.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятую неделю в стране наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом глава ведомства не исключила подъем заболеваемости осенью этого года, однако уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации. Кроме того, она заявила, что новые штаммы в стране не распространяются.