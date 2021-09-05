Вертолет-дрон NASA успешно совершил 13-й автономный полет на Марсе

Вертолет-дрон успешно совершил 13-й автономный полет на Марсе. Фото: NASA

Вертолет-дрон Ingenuity успешно совершил свой 13-й полет на Марсе. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

«Он летал со скоростью 3,3 метра в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта», - говорится в сообщении, где уточняют, что такое «воздушное обследование» продолжает помогать планированию маршрута марсохода Perseverance.

В NASA также сообщили, очередной автономный полет вертолета начался в субботу, 4 сентября, в 17:08 по времени Западного побережья США (в воскресенье, 5 сентября, в 03:08 мск). Ingenuity пролетел на более низкой высоте - восемь метров по сравнению с десятью метрами в ходе предыдущего полета. Дальность миссии составила 210 метров, а скорость аппарата тоже была снижена с 4,3 до 3,3 м/ сек. Полет продлился 161 секунду. За это время дрон сделал десять фотографий местности, которые были позднее переданы на Землю.

Напомним, несколько дней назад, 2 сентября, американский робот Perseverance («Настойчивость»), который продолжает исследовать поверхность Марса, со второй попытки сумел получить первые пробы грунта Красной планеты.