Актриса Анастасия Макеева попала в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева попала в больницу. О госпитализации артистки рассказал ее муж Роман Мальков

Как сообщил муж актрисы, накануне за ней приехали врачи скорой помощи, а на данный момент она находится под капельницей. «Что дальше, не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!» - написал он в сообщении, опубликованном на странице в Instagram.

По его мнению, госпитализация спровоцирована стрессом из-за многочисленных публикаций в средствах массовой информации о конфликте Малькова с его бывшей женой Светланой Мальковой.

Ранее у актрисы уже были проблемы с голосовыми связками. Как сообщают СМИ, на фоне нервного истощения в августе этого года Анастасия Макеева теряла голос.

Напомним, в конце августа был госпитализирован актер Иван Краско. Как сообщалось, 90-летний артист попал в петербургский центр имени Алмазова с подозрением на инсульт. Врачи высказывали опасение за здоровье пациента- внушительный возраст и недавно перенесённый коронавирус усложняли ситуацию.