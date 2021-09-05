Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянские власти «не побоятся» при необходимости ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, отметив, что правительство оценит необходимость данной меры «по прошествии недель».

Глава ведомства отметил, что Италия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников, после чего ее примеру последовали другие страны.

«Обязательство - это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений», - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, в условиях, когда коронавирусная инфекция продолжает распространяться, необходимо либо усилить кампанию по вакцинации, либо «представить, что в какой-то момент придется использовать меры из прошлого».

Напомним, в России несколько многие выступали против обязательной вакцинации. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что о насильственной вакцинации в стране не может быть речи. Как она отметила, власти должны убеждать сделать прививку, но не принуждать к ней.