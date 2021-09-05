Захарова: у России нет понимания относительно встречи G7 по Афганистану с участием Китая

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва получала сигналы от Берлина и Парижа о возможности организации некой встречи по Афганистану, однако речи о проведении ее в формате «Большой семерки» не шло. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о встреча G7 на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием России и Китая в среду, 8 сентября.

«Получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семерки" не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семерки"», - приводит ТАСС слова российского дипломата.

Захарова отметила, что все эти заявления звучат на фоне «разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате». По ее словам, в данном случае можно увидеть «отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», а тем самым «партнеры демонстрируют несистемный подход».

Напомним, накануне глава МИД Японии заявили, что на следующей неделе министры иностранных дел стран «Большой семерки» планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. По его словам, на переговорах ожидается присутствие глав внешнеполитических ведомст России и Китая.