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Общество5 сентября 2021 13:35

Лось пробежался по проезжей части на востоке Москвы

Сохатый успел спровоцировать несколько аварийных ситуаций
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Лось пробежался по проезжей части на востоке Москвы

Лось пробежался по проезжей части на востоке Москвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патруль Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) заметил лося, который вышел на дублер шоссе Энтузиастов в Ивановском.

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров рассказал, что в этом нет ничего необычного. Как он отметил, «лоси не появляются в Москве, они здесь живут».

«По осени мы просто чаще их видим. Молодые любопытные лоси начинают изучать окрестности, самостоятельно гулять, часто попадают в жилые кварталы. И в сентябре у взрослых лосей начинается гон, брачный период, они становятся дурные, много бегают в поисках партнёра, зачастую ведут себя агрессивно», - приводит «Подъём» слова специалиста.

Эксперт сообщил, что к лосям нельзя подходить, а тем более пытаться покормить их или погладить.

Позже ЦОДД сообщили, что лося удалось вернуть в естественную среду, однако до этого он успел спровоцировать несколько аварийных ситуаций.

«Лось оказался любопытным, ходил по газонам, паркам, улицам и тротуарам. Но, вот, к сожалению, правил движения не знал и не соблюдал, периодически провоцируя аварийные ситуации», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее движение по Вешняковской улице на востоке Москвы было практически полностью остановлено из-за вышедшего на дорогу лося, который спокойно прогуливался между машин под присмотром вызванных на место автоинспектров.