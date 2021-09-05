Генерал США заявил, что к захвату власти талибами* в Афганистане привело неверие в правительство Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* смогли захватить власть в Афганистане из-за неверия населения в правительство страны. Такое мнение выразил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Одна из главных причин произошедшего в Афганистане - это, безусловно, коррупция в правительстве. Жители страны не верили властям. Вы видели, что произошло, руководство буквально посыпалось», - заявил американский генерал в интервью Fox News.

По его мнению, падение правительства Афганистана произошло намного быстрее, чем этого ожидали. «Вооруженные силы Афганистана были созданы по образу и подобию армий стран Запада. Оказалось, что они не были рассчитаны на действия в подобной ситуации», - указал он.

Напомним, ранее «Талибан»* объявил о захвате единственной неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер. В честь этого боевики устроили «праздничную стрельбу» в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены как минимум 70 человек. Позже заместитель главы движения мулла Мухаммад Якуб дал инструкции губернаторам афганских провинций прекратить беспорядочную стрельбу в воздух.

*Запрещенная в России террористическая организация