Путин назвал ерундой шумиху вокруг истории со школьником, который поправил его

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин считает чушью и ерундой всю шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства во время открытого урока в минувшую среду, 1 сентября. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив при этом, что «сам по себе момент был неординарный, он был интересный».

«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», - заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По его словам, «дальше была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула». «Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», - отмтеил он.

Напомним, ученик 11 класса школы № 35 в ходе открытого урока поправил российского президента в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке заявил, что Пушкин допустил небольшую оговорку, рассказывая участникам мероприятия об истории. Один из школьников Толстых указал о внимании на ошибку и позволил себе указать глава государства на нее. Когда школьнику предоставили слово, он заявил: «Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война». В ответ на это лидер улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку.