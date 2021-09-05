Попова: прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Привившиеся от коронавирусной инфекции граждане будут с «очень высокой долей вероятности» защищены от многочисленных штаммов COVID-19. Такое заявление в воскресенье, 5 сентября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Их может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности», - заявила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала Россия-1 в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, ранее Попова также сообщила, что пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом, по ее словам, не исключила подъем заболеваемости осенью этого года, тем не менее, она уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что новые штаммы коронавируса в стране не распространяются, также заболеваемость COVID-19 снижается интенсивнее в регионах, где привито более 60 процентов населения.