В Киеве заявили о возможном переходе Украины на отопление при помощи дров и сена

В МВД Украины заявили о возможном переходе страны на отопление при помощи дров и сена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль считает, что если Киев не сможет договорить с Москвой о дальнейших поставках газа, то стране придется перейти на дрова и сено.

- Позиция власти должна быть другой - газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет, — заявил Москаль в эфире телеканала "НАШ".

Также, по его мнению, украинские власти должны признать отсутствие возможности закупать газ у других стран. Москаль назвал газотранспортную систему Украины "чисто телом" "Газпрома".

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия превращает украинскую газотранспортную систему в металлолом. Как считает Яценюк, Киев должен настаивать на подписании трехстороннего договора о транзите российского газа, а не двухстороннего. По его словам, третьей стороной должна стать Европа.