Синоптик Тишковец: 6 сентября 2021 года в Москве будет самым холодным днем недели

Синоптик Тишковец сообщил, что 6 сентября в Москве будет самым холодным днем недели Фото: Василий Вахрин

Ведущий сотрудник "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что понедельник, 6 сентября, станет самым холодным днем следующем недели. Температура воздуха не превысит десяти градусов тепла.

- Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на 2 градуса холоднее, чем есть на самом деле. По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября - погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед, — сообщил специалист.

Как пишет ТАСС, эксперт рассказал, что Центральную Россию вскоре ждет потепление, но бабьего лета не будет. Во вторник через регион пройдет "теплый атмосферный фронт, обеспечив поступление первой порции влажного атлантического воздуха".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что бабье лето придет в столицу в середине следующей недели. Он отметил, что уже в среду, 8 сентября, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. По словам синоптика, во вторник, 7 сентября, будет "постепенно проглядывать солнышко", и дневные температуры составят плюс 10-15 градусов, а на следующий день температура превысит 15-градусную отметку, и согласно прогнозам будет плюс 14-16 градусов днем. В четверг, 9 сентября, ожидается до 14-19 градусов тепла.