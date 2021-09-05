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Общество5 сентября 2021 15:47

Мошенники обманывают россиян, предлагая компенсацию за покупку БАДов

Преступники представляются сотрудниками прокуратуры, суда или других ведомств
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МВД предупредило, что мошенники обманывают россиян, предлагая компенсацию за покупку БАДов

МВД предупредило, что мошенники обманывают россиян, предлагая компенсацию за покупку БАДов

Фото: Артем КИЛЬКИН

МВД России сообщило о новой схеме мошенничества, в ходе которой преступники предлагают россиянам компенсацию за покупку некачественных биологически активных добавок.

- Мошенники используют такую схему, как предложение возврата денежных средств, потраченных на покупку биологически активных добавок (БАД), — приводит сообщение сотрудника ведомства ТАСС.

По его словам, преступники представляются сотрудниками прокуратуры, суда или других ведомств и сообщают об аресте злоумышленников, которые якобы продавали некачественные БАДы. Также они рассказывают о запуске процедуры возмещения ущерба, однако для получения средств просят оплатить пошлину или налог.

Ранее МВД предупредило о другой схеме мошенничества. По словам правоохранителей, афера заключается в том, чтобы сначала напугать собеседника угрозами убийства и уничтожения имущества, а потом предложить ему спасителя в лице лже-участкового, который обещает поймать преступника. Правда, для этого нужно сначала предоставить вымогателю деньги. Подставной сотрудник полиции утверждает, что это необходимо, чтобы задержать преступников и обещает вернуть всю сумму.