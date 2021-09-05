Афганец ранил ножом двух человек в Берлине

Гражданин Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин Афганистана ранил двух человек ножом в Берлине. Об этом сообщила городская полиция.

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, в районе Вильмерсдорф. 29-летний афганец ранил 58-летней женщину, занимавшуюся садовыми работами в одном из скверов. После этого злоумышленник ранил 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Правоохранительные органы допускают, что у преступника есть проблемы с психологическим здоровьем, но и не исключают исламский мотив. Мужчину задержали на месте преступления, расследование произошедшего продолжается.

В 2019 году в немецком городе Бад-Кройцнах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) мигрант из Афганистана ранил ножом беременную женщину. Нападение произошло в больнице. Пострадавшую сразу же прооперировали. Врачам не удалось спасти ребенка, которого вынашивала женщина. В прокуратуре отметили, что между мигрантом и пострадавшей произошел конфликт, после которого афганец схватился за нож.