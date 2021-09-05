Находящихся в Гвинее россиян призвали оставаться дома из-за обострения ситуации в стране

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян оставаться дома из-за обострения ситуации в стране Фото: REUTERS

Посольство России в Гвинее призвало находящихся в стране россиян не выходить из дома из-за обострения ситуации.

- В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в Конакри, призываем вас не покидать места проживания, — говорится в сообщении диппредставительства.

В разговоре с ТАСС сотрудник российского посольства заверил, что дипломаты занимаются соответствующими вопросами. Там уточнили, что граждане России пока не обращались за помощью.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка государственного переворота. Военные с оружием на данный момент находятся перед президентским дворцом в столице городе Конакри. По данным издания, единственная трасса, ведущий с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где расположен президентский дворец, перекрыта спецназом. Высокопоставленный чиновник сообщил, что президент Альфа Конде невредим.