Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире5 сентября 2021 17:19

Один ребенок умер во время вспышки опасного вируса Нипах на юге Индии

Летельность вируса составляет 70%. Вакцин от него пока нет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На юге Индии один ребенок умер во время вспышки опасного вируса

На юге Индии один ребенок умер во время вспышки опасного вируса

Фото: REUTERS

В штате Керала на юге Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. В воскресенье, 5 сентября, от него умер 12-летний мальчик, еще у двоих обнаружены симптомы вируса. Об этом сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на источники в местных властях.

Индийское правительство направило в Кералу бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями для помощи местных медикам. По словам экспертов, сейчас необходимо отследить, с кем контактировали зараженные, и отравить всех, кто контактировал с пациентами, на карантин.

Вирус Нипах вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. 70 процентов случаев заражения им заканчиваются смертью. Вакцина от этого вируса пока нет.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о выявленном в Индии вирусе Нипах. Он отметил, что инфекция не имеет эпидемического потенциала. По словам ученого, вспышки инфекции происходили на протяжении последних 20 лет, но вирус активно не передается от человека к человеку. Самая масштабный всплеск зафиксировали в 1999 году — тогда заразились 250 человек.