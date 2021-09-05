Один ребенок умер во время вспышки опасного вируса Нипах на юге Индии

На юге Индии один ребенок умер во время вспышки опасного вируса Фото: REUTERS

В штате Керала на юге Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. В воскресенье, 5 сентября, от него умер 12-летний мальчик, еще у двоих обнаружены симптомы вируса. Об этом сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на источники в местных властях.

Индийское правительство направило в Кералу бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями для помощи местных медикам. По словам экспертов, сейчас необходимо отследить, с кем контактировали зараженные, и отравить всех, кто контактировал с пациентами, на карантин.

Вирус Нипах вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. 70 процентов случаев заражения им заканчиваются смертью. Вакцина от этого вируса пока нет.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о выявленном в Индии вирусе Нипах. Он отметил, что инфекция не имеет эпидемического потенциала. По словам ученого, вспышки инфекции происходили на протяжении последних 20 лет, но вирус активно не передается от человека к человеку. Самая масштабный всплеск зафиксировали в 1999 году — тогда заразились 250 человек.