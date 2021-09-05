Японцы призвали вернуть "собаку Путина" из-за статьи о торжественных шествиях на Курилах

Читатели из Японии призвали вернуть "собаку Путина" из-за статьи о торжественных шествиях на Курилах Фото: Иван МАКЕЕВ

Японцы прокомментировали материал телерадиокомпании NHK о торжественных мероприятиях на Сахалине и Курильских островах в честь окончания Второй мировой войны.

Автор публикации считают, что шествиями Россия якобы лишний раз хочет напомнить о своей позиции по вопросу Курил.

Японцы назвали такие мероприятия "издевательством" и удивились, почему Министерство иностранных дел страны не протестует против шествий. Один из пользователей вспомнил, что в 2012 году губернатор префектуры Акита Норихисе Сатакэ подарил российскому лидеру Владимиру Путину собаку по кличке Юмэ.

- Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину! — написал юзер.

Ранее читатели интернет-портала Yahoo News Japan прокомментировали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Многие читатели сошлись во мнении, что Токио давно пора сменить тактику по вопросу "северных территорий". Один из пользователей заявил, что Москва никогда не откажется от Курил, поэтому попытки японской стороны "угодить" не имеют никакого смысла. Другой читатель посоветовал Японии "остыть" и переосмыслить сложившуюся ситуацию. Он отметил, что пока японская дипломатия терпит поражение в вопросе Курил.