Главу МВД Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву

Яна Гамачек допросят о несостоявшейся поездке в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека допросят о несостоявшейся в апреле 2021 года поездке в Москву.

- Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло, — сообщил Гамачек в эфире телеканала CNN Prima News.

В апреле 2021 года премьер Андрей Бабиш и Гамачек выступили с телеобращением, где заявили, что взрывы на складах в деревне Врбетице были организованы российскими спецслужбами, а также объявили о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. Чуть позже издание Seznam Zprávy со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что до телеобращения Гамачек планировал визит в столицу России.

В апреле президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением об инциденте во Врбетице, где признал, что никаких доказательств причастности российских спецслужб к взрывам нет. По словам президента, это не означает, что подозрения в их участии несерьезны. Земан отметил, что чешские власти рассматривают неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб как причины взрывов на складах.