В Москве за два месяца выявили более 120 пьяных водителей

Более 120 пьяных водителей выявили за два месяца в Москве Фото: Александр БОЙКО

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков сообщил, что за два месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей.

- За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более 4 тыс. административных правонарушений, из них более 120 - факты управления автомобилем в состоянии опьянения, — сообщил Быков в эфире "Авторадио".

Кроме того, было зафиксировано 77 случаев движения по "встречке", более 1 500 нарушений уровня светопропускающей способности и 620 случаев езды с нестандартными или неверно установленными государственными регистрационными знаками.

Ранее появилась информация, что водителей в России в ближайшее время могут оштрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков, а также усилителей звука в машине, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ, где уточнили, что установка таких устройств приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины. В министерстве также пояснили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен исключительно в каждом конкретном случае.