Михаил Мурашко предложил странам G20 взаимно признать факт вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко предложил G20 взаимно признать факт вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами, которые одобрены в странах.

- Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами, — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.

Также министр заявил о необходимости общего регуляторного подхода для быстрого доступа к медицинским товарам и препаратам для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Мурашко отметил заметное продвижение России в использовании цифровых технологий в здравоохранении. По его мнению, этому способствовала пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России плавно снижается уже пятую неделю, причем в регионах, где против COVID-19 привиты более 60% взрослого населения, она значительно ниже. По словам главного санитарного врача страны, рост заболеваемости «ковидом» зафиксирован в восьми субъектах Российской Федерации, 47 субъектов находятся в стадии снижения, а 30 остаются на плато.