Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 сентября 2021 18:34

Мурашко предложил странам G20 взаимно признать факт вакцинации от коронавируса

Это необходимо для формирования общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных, отметил глава Минздрава РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Михаил Мурашко предложил странам G20 взаимно признать факт вакцинации от коронавируса

Михаил Мурашко предложил странам G20 взаимно признать факт вакцинации от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко предложил G20 взаимно признать факт вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами, которые одобрены в странах.

- Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами, — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.

Также министр заявил о необходимости общего регуляторного подхода для быстрого доступа к медицинским товарам и препаратам для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Мурашко отметил заметное продвижение России в использовании цифровых технологий в здравоохранении. По его мнению, этому способствовала пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России плавно снижается уже пятую неделю, причем в регионах, где против COVID-19 привиты более 60% взрослого населения, она значительно ниже. По словам главного санитарного врача страны, рост заболеваемости «ковидом» зафиксирован в восьми субъектах Российской Федерации, 47 субъектов находятся в стадии снижения, а 30 остаются на плато.