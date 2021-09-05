Эксперт проанализировал новый состав правительства Афганистана

Эксперт проанализировал новый состав афганского правительства Фото: REUTERS

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире Радио "Комсомольская правда" проанализировал новый состав правительства Афганистана.

- Проблема в том, что в "Талибане"* есть разные лидеры, каждый из которых претендует на определенные должности. Здесь, во-первых, верховный руководитель, Маулави Хибатулла Ахунзада. Но если идет информация так, как в действительности, они хотят создать некое подобие, как в Иране. Хотя в Иране шииты, а не сунниты, противоречия религиозные есть, но, видно, эта схема им подходит. То есть он, скорее всего, будет некий такой высший духовный руководитель. А вот что будет потом, трудно предсказать. Вроде должен быть некий как премьер, президент (может быть, по-другому будет называться), которому будет подчиняться некое правительство. Там будут ключевые должности, когда вроде бы кого-то назначили, а вроде как бы не назначили. В частности, министром иностранных дел назвали Абдул Гани Барадара. Это человек, который создавал в свое время движение "Талибан"* с муллой Омаром, который в свое время спас жизнь муллы Омара, основателя Талибана, после чего мулла Омар назвал его Барадаром (братом), — сообщил специалист kp.ru.

Багдасаров отметил сына муллы Омара, муллу Якуба. По словам специалиста, он очень активный "в военном плане". Якуб ранее занимался финансами "Талибана"*. На пике его действий бюджет талибов* составлял 1 миллиард долларов, 400 миллионов из которых были получены от опиумного мака, остальные 600 миллионов — от налогов и поборов.

- И самый одиозный, к которому надо очень аккуратно относиться, это один из сыновей Джалалуддина Хаккани – "Сеть Хаккани", наиболее радикальное крыло, чьи подразделения под руководством его дяди сейчас находятся в Кабуле, — отметил Багдасаров.

Специалист отметил, что сейчас среди талибов* идет борьба за власть. Багдасаров напомнил, что Афганистаном никто не правил коллективно, поэтому рано или поздно кто-то должен стать единоличным диктатором. Однако сейчас радикалы заняты другими проблемами: например, стабилизацией ситуации в стране и недопущением возникновения сопротивления.

*Запрещенная в России террористическая организация