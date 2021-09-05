Власти Судана сообщили о конфискации груза с оружием якобы российского происхождения

Суданские власти сообщили о конфискации груза с оружием якобы российского происхождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суданские власти сообщили, что в аэропорту столицы страны Хартума был конфискован груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения. Об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана (антикоррупционного ведомства страны) Ваджди Салеха.

По словам Салеха, оружие находилось в самолете, который прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы. Он сообщил, что груз состоял из 72 ящиков с автоматическими винтовками, которые были оснащены приборами ночного видения. По мнению Салеха, "груз имеет российское происхождение" и поступил в Эфиопию более двух лет назад.

Ранее Судан сообщил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Как сообщал телеканал Al Arabiya, действие соглашения, которое подписано Россией с прежним режимом, приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Судан уже уведомил российскую сторону.