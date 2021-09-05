Главный инфекционист США опасается, что мю-штамм коронавируса сможет уклоняться от защиты антител

Главный инфекционист США сообщил, что мю-штамм коронавируса способен уклоняться от защиты антител Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи считает, что мю-штамм коронавирусной инфекции сможет уклоняться от защиты антител.

- У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител, — сказал специалист в эфире телеканала CBS.

Фаучи добавил, что для США мю-штамм пока не представляет серьезной угрозы, так как в стране до сих пор доминирует штамм "дельта". Инфекционист рассказал, что специалисты внимательно следят за всеми мутациями коронавируса и относятся к мю-штамму очень серьезно.

Ранее ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) внесла колумбийский штамм коронавируса в список мутаций, вызывающих интерес. Его обозначили греческой буквой "мю". Этот штамм впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Его опасность заключается в том, что у "мю" есть мутации, которые могут сделать его более устойчивым к вакцинам. Пока случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали в Южной Америке и Европе. На данный момент они не превышают 0,1% от общего числа заражений.