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Здоровье5 сентября 2021 21:32

Главный инфекционист США опасается, что мю-штамм коронавируса сможет уклоняться от защиты антител

Для Соединенных Штатов эта мутация пока не представляет серьезной угрозы, так как в стране до сих пор доминирует штамм "дельта"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Главный инфекционист США сообщил, что мю-штамм коронавируса способен уклоняться от защиты антител

Главный инфекционист США сообщил, что мю-штамм коронавируса способен уклоняться от защиты антител

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи считает, что мю-штамм коронавирусной инфекции сможет уклоняться от защиты антител.

- У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител, — сказал специалист в эфире телеканала CBS.

Фаучи добавил, что для США мю-штамм пока не представляет серьезной угрозы, так как в стране до сих пор доминирует штамм "дельта". Инфекционист рассказал, что специалисты внимательно следят за всеми мутациями коронавируса и относятся к мю-штамму очень серьезно.

Ранее ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) внесла колумбийский штамм коронавируса в список мутаций, вызывающих интерес. Его обозначили греческой буквой "мю". Этот штамм впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Его опасность заключается в том, что у "мю" есть мутации, которые могут сделать его более устойчивым к вакцинам. Пока случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали в Южной Америке и Европе. На данный момент они не превышают 0,1% от общего числа заражений.