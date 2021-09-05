Умерла Сара Хардинг, солистка британской поп-группы Girls Aloud Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 39 лет умерла певица Сара Хардинг, солистка британской поп-группы Girls Aloud. Об этом сообщила ее мать у себя на странице в Instagram. Артистка скончалась от рака груди.

- Сегодня я с болью в сердце сообщаю о том, что моя прекрасная дочь Сара скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, как серьезно она боролась с болезнью с того момента, как узнала о диагнозе, и до последнего для. Сегодня утром она мирно ушла в мир иной, —написала она.

Женщина также выразила надежду мир запомнит Сару "яркой сияющей звездой".

В 2020 году Сара Хардинг объявила, что страдает от рака груди. Диагноз ей поставили в начале года. Уже летом врачи сообщили, что болезнь распространилась и на другие части тела.

Сара Хардинг родилась в Эскоте 17 ноября 1981 года. До кастинга в Girls Aloud работала в рекламных командах двух ночных клубов, официанткой в пиццерии, водителем фургона и телефонным оператором.

Ранее в возрасте 49 лет умер российский певец, солист "Хора Турецкого" Борис Горячев. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте коллектива. Сообщалось, что артист долгое время боролся с коронавирусной инфекцией. Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В 2003 году он стал солистом "Хора Турецкого". У артиста остались жена и двухлетняя дочь.