Власти Израиля разрешат прием организованных групп туристов с 19 сентября 2021 года

Израильские власти разрешат прием организованных групп туристов с 19 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильские власти приняли решение разрешить въезд организованных групп туристов в страну с 19 сентября 2021 года.

Разрешение распространяется на страны из зеленой и оранжевой категории опасности от коронавирусной инфекции (Россия относится к оранжевой группе).

- Необходимо, чтобы члены группы были вакцинированы тремя дозами вакцины или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев, — гласит текст сообщения властей.

В группу может входит от пяти до 30 человек. Для индивидуальных туристов по-прежнему действует запрет. Исключение составляют поездки к семье.

Ранее американского режиссера Квентина Тарантино, который с некоторых пор постоянно проживает в Тель-Авиве, не пустили в бар. Когда подошла очередь режиссера, у него потребовали предъявить «зеленый стандарт» и не впустили в заведение. Позже выяснилось, что прославленного режиссера, актера и сценариста просто не узнали. Известно, что в последнее время Тарантино вместе с супругой и сыном Лео, родившимся в феврале прошлого года, постоянно проживают в Тель-Авиве. По заявлению самого кинорежиссера, в этом городе он чувствует себя лучше, чем где бы то ни было.