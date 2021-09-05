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В мире5 сентября 2021 22:29

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева

Андрей Королев призвал американского инженера "продолжать двигать мир вперед"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева Андрея

Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева Андрея

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель и инженер Илон Маск провел экскурсию по заводу SpaceX для внука советского ученого Сергея Королева Андрея. Об этом Королев рассказал у себя на странице в Facebook.

- Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск! — говорится в сообщении Королева.

Он сопроводил пост фотографиями вместе с Маском и своим сыном Павлом.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX написал в Twitter ответ на сообщение российской госкорпорации Роскосмос о праздновании дня рождения советского конструктора Сергея Королева. В сообщении российской госкорпорации отмечалось, что Королев был одним из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, основоположником практической космонавтики.

- Он был великолепен, - написал Маск в ответ на русском языке.