Матч Аргентины и Бразилии был приостановлен из-за нарушения карантинных мер

Четырех аргентинских футболистов увели с поля во время матча с Бразилией из-за нарушения санитарных правил Фото: REUTERS

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины был прерван. На поле вышли сотрудники Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильских правоохранительных органов.

В агентстве полагают, что четыре аргентинских футболиста нарушили правила въезда в Бразилию. Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро задержали по подозрению в том, что они не прошли двухнедельный карантин по прибытию из Великобритании.

Ассоциация футбола Аргентины заявила, что все игроки находились на карантине согласно протоколу КОМНЕБОЛ (Конфедерации южноамериканского футбола).

По последним данным, Anvisa обратилась к бразильским правоохранителям с требованием задержать вышеперечисленных спортсменов в отеле и депортировать их из Бразилии. Однако когда полиция приехала к отелю, футболисты уже уехали на автобусе на матч.

Игра началась в 22:00 по московскому времена и была прервана примерно на седьмой минуте.