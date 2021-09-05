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Происшествия5 сентября 2021 23:27

Во Флориде наркоман расстрелял четырех человек, включая младенца

Также он ранил девочку
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во Флориде наркоман расстрелял четырех человек, включая младенца

Во Флориде наркоман расстрелял четырех человек, включая младенца

Фото: REUTERS

В США в штате Флорида мужчина, признавшийся в употреблении наркотиков, застрелил четырех человек, включая младенца. Об этом журналистам заявил шериф округа Полк Грэди Джадд.

По его словам, подозреваемый также ранил еще одного человека - девочку.

Отмечается, что стрельба произошла в 04:30 утра по местному времени (11.30 мск) в двух разных местах. Сотрудники местной полиции отреагировали на вызов и прибыв на место случившегося начали поимку злоумышленника. Предполагаемый подозреваемый оказал сопротивление и начал перестрелку со стражами правопорядка, однако его все же удалось задержать.

На месте преступления правоохранители обнаружили девочку с множественными огнестрельными ранениями, двух убитых женщин, тела мужчины и младенца.

Ранее сайт kp.ru писал о стрельбе в США, где погибли пять человек. Разбуженные выстрелами граждане сообщили полиции о стрельбе в жилом доме около четырех утра, прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили там раненого подростка и тела остальных жертв преступника.