Во Флориде наркоман расстрелял четырех человек, включая младенца Фото: REUTERS

В США в штате Флорида мужчина, признавшийся в употреблении наркотиков, застрелил четырех человек, включая младенца. Об этом журналистам заявил шериф округа Полк Грэди Джадд.

По его словам, подозреваемый также ранил еще одного человека - девочку.

Отмечается, что стрельба произошла в 04:30 утра по местному времени (11.30 мск) в двух разных местах. Сотрудники местной полиции отреагировали на вызов и прибыв на место случившегося начали поимку злоумышленника. Предполагаемый подозреваемый оказал сопротивление и начал перестрелку со стражами правопорядка, однако его все же удалось задержать.

На месте преступления правоохранители обнаружили девочку с множественными огнестрельными ранениями, двух убитых женщин, тела мужчины и младенца.

Ранее сайт kp.ru писал о стрельбе в США, где погибли пять человек. Разбуженные выстрелами граждане сообщили полиции о стрельбе в жилом доме около четырех утра, прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили там раненого подростка и тела остальных жертв преступника.