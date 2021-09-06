В Москве нашли тело мигранта из Узбекистана с кирпичом во рту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 5 сентября на улице Рябиновой прохожий обнаружил тело 31-летнего мигранта. Во рту у погибшего оказался инородный предмет - кусок кирпича.

Согласно данным из документов погибшего, он был уроженцем Узбекистана, временно зарегистрированного в Рязанской области.

Во время проведения предварительного осмотра сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле мужчины ссадины на голове, а также гематомы на руках. Отмечается, что мигранта обнаружили спустя примерно двое суток с момента наступления смерти. Об этом пишут "Известия".

Теперь все причины и обстоятелсьтва случившегося выясняют сотрудники ОМВД России по Очаково-Матвеевскому району.

Ранее сообщалось, что в России хотят в пять раз повысить штрафы за драки. В частности, необходимость нововведения возникла в связи с участившимися в последнее время массовыми драками с участием мигрантов.