В Панджшере убили пресс-секретаря Фронта нацсопротивления Фахима Дашти Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления (ФНС) в не подчинившейся боевикам Талибана* северной афганской провинции Панджшер Фахим Дашти был убит в результате непрекращающихся боевых столкновений в данном регионе. Об этом пишет The Khaama Press.

Отмечается, что изначально данные о гибели Дашти появились на одной из страниц ополченцев в Твиттере.

- Нацсопротивление Афганистана ... сообщает, что сегодня потеряло двух соратников ... Погибли пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара, - говорится в тексте. Однако никаких подробностей их гибели пока не приводятся.

Напомним, ранее лидер сил сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявлял о готовности прекратить бои и начать переговоры. Однако его условием был уход боевиков с территории данной провинции. Тем временем талибы отвергли такое предложение.

*Запрещенная в России террористическая организация