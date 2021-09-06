В России в 2021 году в четыре раза выросло число жертв при ДТП с электросамокатами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России в 2021 году общее число жертв при ДТП с участием электросамокатов увеличилось в четыре раза (с двух до восьми).

Количество погибших в результате таких столкновений в этом году возросло до восьми человек, в том числе скончался один ребенок. За этот же временной отрезок на территории страны пострадали 275 граждан, среди которых 39 - дети. По сравнению с прошлым годом, число пострадавших тоже выросло, причем почти на 70% (с 164 до 275).

В целом общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов в РФ возросло на 66%. Об этом пишет "Российская газета".

Как отмечает ТАСС, с января по июль 2021 года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, когда годом ранее их количество не превышало 160.

Лидером по числу столкновений стал Санкт-Петербург - 58 таких происшествий. На втором месте Москва с 55 ДТП, и на третьей строчке Краснодарский край с 21 случаем.