Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам питания учащихся до 17 сентября Фото: УКЛАДОВ Егор

Роспотребнадзор запускает горячую линию, куда граждане сов сей страны могут позвонить и задать свои вопросы по организации питания в общеобразовательных организациях.

Россияне могут получить консультацию специалистов ведомства с 6 по 17 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

- Во всех субъектах РФ в понедельник, 6 сентября, стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов граждане могут найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1 по 4 классов без исключения. Но только один раз в течение учебного дня. Причем это может быть как обед с супом, так и завтрак с горячей кашей. Что и когда будут есть школьники, каждая школа решает сама, опираясь на рекомендации врачей.