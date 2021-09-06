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Здоровье6 сентября 2021 5:02

В Минздраве заявили о сохранении точности тест-систем при появлении нового штамма коронавируса

Тест-системы, определяющие covid-19, как и раньше, обладают высокой степенью точности
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Минздраве заявили о сохранении точности тест-систем при появлении нового штамма коронавируса

В Минздраве заявили о сохранении точности тест-систем при появлении нового штамма коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко рассказал, что точность российских тест-систем для определения у человека наличие коронавируса не снизилось даже при появлении нового штамма covid-19.

- Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма, - рассказал представитель ведомства РИА Новости.

По последним данным оперштаба, в РФ за все время пандемии коронавирусной инфекции выявили свыше 7 миллионов случаев инфицирования. Сейчас в стране продолжается кампания по вакцинации граждан, что позволит защитить организм от осложнений в случае возможного заражения ковидом.

Официально Минздрав России зарегистрировал еще одну, пятую по счету, отечественную вакцину против ковида. Стоит отметить, что новая прививка называется "ЭпиВакКорона-Н", что сразу наводит на мысль о ее сходстве с препаратом Новосибирского научного центра "Вектор" - вакциной "ЭпиВакКорона".