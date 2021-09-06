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Политика6 сентября 2021 5:59

Депутат Рады Кива назвал власти Украины "предателями родины"

По его мнению, действия руководства страны сделали 10 миллионов граждан "рабами"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Депутат Рады Кива назвал власти Украины "предателями родины"

Депутат Рады Кива назвал власти Украины "предателями родины"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива обвинил власти страны в "преступной" политике.

По его мнению, действия руководства государства сделали 10 миллионов граждан "рабами". До 2014 года Киев получал дешевый российский газ, считает Кива, что обеспечивало экономическую стабильность на Украине.

- Но к власти пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили, что Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством, - сказал Кива в эфире телеканала NewsOne

Именно такие действия украинских политиков, по мнению депутата, и привели к фактическому уничтожению экономики и бюджета страны. Что касается простых граждан, то украинский народ оказался на границу выживания.

- Это заставило 10 миллионов человек выехать из страны: собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть ... рабами за хлеб, который сегодня они получают в Европе, - заявил Кива.